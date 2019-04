Após quase 40 horas de trabalho de parto, Thaeme dá à luz sua primeira filha

Thaeme Mariôto, da dupla Thaeme e Thiago, deu à luz sua primeira filha nesse sábado, 20, em uma maternidade de São Paulo. Batizada como Liz, a menina veio ao mundo por meio de uma cesariana após 39 horas de trabalho de parto.Segundo Fabio Elias, marido e empresário da cantora, ela tentou até o último instante ter a filha de parto normal. "Thaeme ficou do dia 18/04/19, quinta-feira, das 03:13 da madrugada ao dia do nascimento, 20/04/19, sábado, tentando o parto normal, mas não conseguiu a dilatação ideal", relatou.

Horas depois da chegada da herdeira, a artista compartilhou uma imagem de seu rostinho no Instagram. "Seja bem-vinda à nossa vida, amor! Liz… Meu Deus é abundância… Meu Deus é juramento! Que Papai do céu te abençoe e proteja sempre! Te amamos mais que tudo", escreveu a mamãe de primeira viagem no Instagram.

Nesse domingo, 21, Thaeme divulgou uma imagem dela segurando a filha no colo pela primeira vez. "Antes de ver seu rosto eu já sabia, eu sonhava com você quase toda noite, eu te esperava…", escreveu, referindo-se a um trecho da música Eu Já Te Amava, de Paula Mattos.

Antes de engravidar de Liz, a artista sofreu um aborto espontâneo em maio do ano passado, poucos dias depois de anunciar a novidade publicamente.