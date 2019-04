Netflix: 5 séries para assistir enquanto você espera novos episódios de 'Vikings'

Enquanto você espera a Netflix disponibilizar os novos episódios de “Vikings” ou a sexta temporada ganhar uma data de estreia, algumas outras séries podem ajudá-lo a ser mais paciente.

Confira cinco séries da para assistir na Netflix se você é fã de “Vikings”:

The Last Kingdom

Baseado no romance de Bernard Cornwell, Saxon Stories, “The Last Kingdom” conta a história do Reino de Wessex e mostra um lado diferente da batalha que já conhecemos em “Vikings”.

Reprodução

Frontier

A história, situada no final do Século XVIII, acompanha personagens que tentam se estabelecer no mercado de peles em uma cidade do interior do Canadá. Enfrentando dificuldades causadas pela natureza e pelo homem, eles tentam controlar as riquezas da região e, com isso, o poder.

Reprodução

Norsemen

A série apresenta os desafios diários de pessoas que vivem em uma pequena aldeia Viking, desde de lutas pelo poder, a igualdade de género, traição e amizade. Tudo com muito humor.

Reprodução

Knightfall

A história apresenta o surgimento dos Cavaleiros Templários, monges guerreiros que fizeram voto da pobreza e da castidade. Sua missão era a de proteger os cristãos dos muçulmanos e outras ameaças, durante o período das Cruzadas.

Reprodução

Resurrection Rertugrul

Quando uma boa acao coloca sem querer seu clã em perigo, um guerreiro turco do século 13 aceita lutar com os inimigos de um sultão em troca de novas terras.