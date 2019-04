Oficialmente solteiro, Brad Pitt se dedica à criação dos filhos

Brad Pitt está "focado na criação de seus filhos" após separação de Angelina Jolie.

O ator, de 55 anos, e sua ex-esposa foram informados por um juiz que já estão oficialmente solteiros antes mesmo dos toques finais no acordo de divórcio, mas fontes afirmaram que a alteração no status não muda o fato de que o galã ainda não está pronto para namorar.

Brad é pai de Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12, e dos gêmeos Vivienne e Knox, 10.

"Brad está feliz cuidando de si mesmo e de seus filhos. As coisas estão voltando aos eixos. Definitivamente há menos drama", afirmou uma fonte à revista 'People'.

Um outro informante declarou que o diálogo entre Brad e Angelina "melhorou significativamente" desde que eles foram declarados solteiros.

"Brad e Angelina percorreram um longo caminho. Para a surpresa de vários de seus amigos mais próximos, o diálogo entre eles melhorou substancialmente depois da separação. Os dois se dedicam à educação dos filhos. As crianças têm um cronograma oficial e isso fez uma diferença enorme para toda a família. A agenda aliviou as pressões de planejamento que Brad e Angelina enfrentaram no passado. Agora as crianças passam tempo com os pais e estão felizes e prósperas", explicou uma fonte próxima.

Angelina Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, depois de 10 anos de relacionamento, chocando o mundo das celebridades. O ex-casal, conhecido como Brangelina, vem travando uma amarga disputa pela custódia dos herdeiros desde então.

Contudo, de acordo com o 'The Blast', os dois concordaram que a disputa em andamento está magoando as crianças, de modo que eles decidiram resolver o impasse de forma civilizada para evitar a dor de uma longa batalha judicial.