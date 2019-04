MC Sapão vai ser velado no Rio de Janeiro neste sábado

Jeferson Fernandes Luiz, conhecido como MC Sapão, vai ser velado a partir das 15h, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O enterro do funkeiro, que morreu na última sexta-feira (19), será às 16h.

Autor de hits como "Vou desafiar você", ele estava internado desde o dia 10 de abril com um quadro de pneumonia grave. Sapão participaria do show "Funk Orquestra", em outubro, no Rock in Rio 2019, ao lado dos cantores Buchecha, Ludmilla e Fernanda Abreu.

Nomes do funk carioca como Dj Tubarão e o cantor Naldo Benny homenagearam o artista nas páginas pessoais.