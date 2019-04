Kim Kardashian ajuda a abrir novo centro de saúde em nome de seu pai

Kim Kardashian ajudou a abrir um novo centro de saúde em memória de seu falecido pai, Robert Kardashian.

A estrela de reality show, de 38 anos, e sua mãe Kris Jenner – assim como vários membros de sua famosa família – estiveram presentes na inauguração do Centro Robert G. Kardashian de Saúde Esofágica, da UCLA, na noite de terça-feira (16.04.19), que recebeu o nome em homenagem ao advogado Robert, que faleceu em 2003 depois de lutar contra o câncer de esôfago.

Em um vídeo postado no Twitter, Kim disse: "Estamos na cerimônia de abertura do centro de saúde de câncer esofágico Robert G. Kardashian na UCLA. Acabamos de cortar a fita. Vamos tirar uma foto com todos os médicos e todos que estarão ajudando e educando".

Quando sua mãe, Kris, disse que era "muito emocionante", Kim acrescentou: "Estamos todos aqui. Todo o lado da família de meu pai veio para apoiar".

Em seguida, a estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' publicou uma foto da cerimônia e escreveu: "Tão orgulhosa de anunciar o Centro Robert G. Kardashian de Saúde Esofágica sendo lançado na UCLA. Meu desejo é que outras famílias possam ter mais informações e nós também possamos nos concentrar em saúde e prevenção (sic)".

E o centro não é a única maneira pela qual a família de Robert tem mantido viva sua memória, já que Kim – que tem os filhos North, 5, Saint, 3, Chicago, de 14 meses de idade, e espera seu quarto filho via barriga de aluguel com o marido Kanye West – está seguindo seus passos de carreira, obtendo um diploma de direito.

A beldade recentemente insistiu que ela está muito focada em seus estudos e rebateu seus críticos, que lhe disseram que ela deveria continuar apenas sendo uma estrela de reality show.