Morre aos 40 anos o funkeiro MC Sapão

Morreu aos 40 anos o funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, mais conhecido como MC Sapão, nesta sexta-feira, dia 19. A informação foi confirmada pela rádio BandNews FM.

Jefferson deu entrada no Hospital Rocha Faria no dia 10 de abril com quadro de pneumonia. Segundo boletim enviado por sua assessoria na quinta-feira, dia 18, ele apresentava quadro "estável, porém grave".

O dono de hits como Tô Tranquilão e Vou Desafiar Você deixa a mulher, Alessandra Fernandes, e quatro filhos: Pedro, de 15 anos, Kevin, de 12, Odara, de 10, e Brisa, de 7.