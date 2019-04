Morre demonologista que inspirou franquia 'Invocação do Mal'

Lorraine Warren, demonologista que inspirou a franquia "Invocação do Mal" junto com o marido Ed, morreu na última quinta-feira (18) aos 92 anos. A informação foi confirmada por Chris McKinnell, o neto da investigadora de casos paranormais.

Por meio de suas redes sociais, McKinnell afirmou que Lorraine teve uma morte tranquila. Quem também se manifestou foi a atriz Vera Farmiga, que deu vida à autora nos filmes de terror da saga.

"De um profundo sentimento de tristeza, surge um grande sentimento de gratidão Sou abençoada por tê-la conhecido e me sinto honrada em interpretá-la", disse Farmiga por meio do seu perfil no Twitter.

Lorraine nasceu em 1927 em, assim como nos longas, investigou situações que envolviam o sobrenatural ao lado de Ed, que faleceu em 2006, e foi encarnado por Patrick Wilson nos cinemas.