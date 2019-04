Príncipe Harry e Duquesa Meghan se referem a futuro filho como 'Baby Sussex'

O Duque e a Duquesa de Sussex apelidaram seu futuro filho de "Baby Sussex".

O Príncipe Harry, de 34 anos, e sua esposa Meghan Markle, de 37 anos, usaram seu perfil conjunto no Instagram para agradecer aos membros do público por doarem dinheiro às instituições de caridade e causas importantes para o casal, em vez de enviarem presentes para seu primeiro herdeiro, que está previsto para nascer no final do mês.

Leia mais:

Astróloga dos EUA afirma que filho de Harry e Meghan Markle será ‘ousado’

Oprah Winfrey sai em defesa da duquesa Meghan: ‘Um amor de pessoa’

Um comunicado postado ao lado de uma foto do casal real dizia: "Apenas uma semana atrás, o Duque e a Duquesa de Sussex pediram que vocês gentilmente considerassem apoiar várias organizações ao redor do mundo em vez de enviar presentes para a chegada iminente do primogênito deles. Não apenas muitos de vocês deram seu apoio, vocês agiram".

Harry e Meghan também compartilharam com seus 4,6 milhões de seguidores como seu apoio e doações já impactaram as organizações, que incluem o The Lunch Box Fund, que prepara comida para milhares de crianças carentes, os fornecedores de roupas Little Village, a instituição de caridade de saúde, Well Child, e Baby2Baby, que fornece todo o básico para bebês que vivem na pobreza.

O casal descreveu como o dinheiro arrecadado ajudou e assinou a mensagem "em nome do Duque e da Duquesa (e do 'Baby Sussex')".

Eles continuaram: "Suas Altezas Reais queriam que vocês soubessem o impacto de seu apoio – o efeito direto de suas doações, energia e ação! VOCÊS escolheram fazer parte do bem coletivo e fizeram uma diferença real. Seja uma doação de US$ 5, uma contribuição de £1000, oferecendo-se como voluntário ou espalhando a palavra – você fez sua parte. E em nome do Duque e da Duquesa (e do Baby Sussex), agradecemos muito a vocês".