'Minhas turnês de despedida são constrangedoras', diz Cher

Cher acha suas turnês de despedida "muito constrangedoras".

A cantora do sucesso 'If I Could Turn Back Time' afirmou que ela tem todos esses shows de despedida, porque ela "honestamente acha que nunca mais vai voltar".

Em entrevista ao 'The Today Show', ela explicou: "É tão vergonhoso, porque eu continuo tendo essas turnês de despedida, porque eu honestamente acho que nunca mais voltarei. Tipo, tenho 100 anos, quem virá me ver? Minha mãe tem 93 anos e ela continua dizendo: 'Cher, a idade é apenas um número. Se você não se incomodar com ela, ela não vai te incomodar'. E eu continuo dizendo: 'Mãe, você é louca"".

Cher insistiu anteriormente que ela não gosta de sua própria música.

"Eu não sou fã de Cher. Só não acho que meu gosto estético está na direção dela… Não gosto de envelhecer. Estou chocada que eu ainda posso correr pelo palco na minha idade. Pensava que estaria morta… Quando penso na minha vida, foi uma vida muito boa. Foi difícil. Foi uma loucura. E foi atada com coisas incríveis, traiçoeiras e tristes, como a vida de todos".

Cher também não consegue "aceitar" o fato de que ela está ficando mais velha.

Ela compartilhou: "Simplesmente não sei como aceitar [envelhecer]. Eu também não quero, mas realmente não sei como. Me olho no espelho e vejo essa velha mulher olhando de volta para mim. Não tenho ideia de como ela chegou lá. Se eu colocar 70 velas no meu bolo, eu explodiria minha cabeça, sabe?".