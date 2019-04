MasterChef Brasil: Nunca tinha feito churros na vida, afirma Rosana

Um dos mantras da confeitaria é que proporção é tudo: é preciso seguir o passo a passo e as quantidades exatas para obter o resultado desejado. Por isso, Rosana Gammaro teve que tirar uma carta da manga para corrigir sua massa de churros ao errar a quantidade de farinha.

"Nos primeiros 15 minutos, a minha vontade era virar as coisas e falar: 'Tchau, estou me eliminando'. Eu nunca tinha feito churros na vida, eu não tenho habilidades com doces e não tinha a menor ideia da proporção da massa", relembrou em entrevista ao Portal da Band.

"O pessoal até falou alguma coisa, mas quando eu fui colocar a farinha, caiu a farinha inteira dentro da panela. Caiu farinha para tudo que é lado e deu um desespero. Pensei que eu não ia chegar nunca. Respirei fundo e pensei no que eu faria numa situação dessas se eu estivesse em casa. Joguei tudo na batedeira e fui chegando no ponto correto com ovo e manteiga", completou.

Segundo a participante, esse é o caminho que ela pretende trilhar dentro da competição. "Por pior o que aconteça na minha vida, eu sempre procuro uma solução viável. Vou utilizar essa ferramenta ao meu favor. Acho que a tranquilidade e a capacidade de analisar em cima do caos – que foi exatamente que eu fiz – serão meus aliados", finalizou.