Kim Kardashian West e Kanye West planejam comprar mansão de US$ 7,5 milhões

Kim Kardashian West e Kanye West estão planejando comprar uma mansão de US$ 7,5 milhões em Palm Springs.

A estrela de reality show, de 38 anos, e o rapper do sucesso 'Heartless' – que têm os filhos North, 5, Saint, 3, Chicago, de 14 meses de idade, e esperam seu quarto filho juntos via barriga de aluguel – estão planejando uma grande mudança com sua família para a extensa propriedade na Califórnia.

De acordo com o 'TMZ', o casal está em negociações para adquirir a casa, localizada em uma comunidade de golfe de Palm Springs, que fica a cerca de duas horas e meia de Los Angeles.

A propriedade está situada em um terreno de 770 metros quadrados e vem com seis quartos, sete banheiros, várias fontes, uma piscina gigante e uma sala de estar que se abre para o quintal.

E se o casal se mudar para a luxuosa propriedade, eles estarão se mudando para mais perto de sua família, já que Kris Jenner, mãe da estrela de 'Keeping Up with the Kardashians', gastou US$ 12 milhões em uma propriedade no mesmo condomínio fechado em agosto de 2018.

A notícia da possível compra veio depois que Kanye, de 41 anos, já havia surpreendido Kim com um apartamento de US$ 14 milhões em Miami Beach, mas depois desistiu do negócio por questões de segurança quando eles foram fotografados na varanda do local.

Enquanto isso, o casal também teria comprado uma segunda casa em Los Angeles, bem ao lado de sua casa atual, o que significa que agora eles são donos do quarteirão inteiro.