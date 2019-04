Kim Kardashian ignora críticos e se dedica a curso de Direito

Kim Kardashian West está levando seu curso de direito a sério.

A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' garantiu que está focada em seus estudos e rebateu comentários de críticos que opinaram que ela deveria "se recolher ao que sabe fazer".

Em uma postagem no Instagram, a morena disparou: "No ano passado, eu me matriculei em um curso de Direito. Nos próximos 4 anos, preciso estudar um mínimo de 18 horas por semana, vou fazer provas escritas e de múltipla escolha mensalmente. O primeiro ano está quase chegando ao fim. Eu me deparei com alguns comentários de pessoas dizendo que meu privilégio e meu dinheiro me ajudaram a chegar até aqui, mas não é o caso. Uma pessoa inclusive disse que eu deveria 'ficar na minha'. Eu quero que as pessoas entendam que não há nada que limite sua busca por seus sonhos e a realização de novos objetivos. Você pode abrir novos horizontes, assim como eu. O curso não se importa com quem você é. A opção está disponível para qualquer um que queira estudar. É verdade que eu não terminei a faculdade. Você precisa de 60 créditos da universidade (eu consegui 75) para poder fazer a leitura da lei , que é uma escola de direito em exercício sendo oferecida por advogados. Para quem está achando que escolhi o caminho mais fácil, gostaria de dizer que não".

A empresária de 38 anos precisou se afastar de seus amigos e sacrificar tempo com seus filhos para poder focar nos estudos.

"Meus fins de semana são passados longe dos meus filhos enquanto eu leio e estudo. Eu trabalho o dia todo, coloco meus filhos para dormir e passo as noites estudando. Há momentos em que me sinto sobrecarregada e acho que não vou dar conta, mas tenho uma rede de apoio para me ajudar. Eu mudei meu número de telefone no ano passado e me desconectei de todos porque estou comprometida a seguir um sonho meu. Nunca é tarde para correr atrás de seus sonhos", finalizou a musa.