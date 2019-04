Jason Momoa raspa a barba pela primeira vez em 7 anos e divide opiniões com novo visual

O ator Jason Momoa, conhecido por interpretar Khal Drogo em Game of Thrones e Aquaman no filme homônimo, tem seu visual como marca registrada. O cabelo longo e a barba desarrumada o tornam reconhecível por qualquer um, e Momoa já foi incluído em diversas listas de artistas mais bonitos do mundo.

No entanto, na quarta-feira (17), ele decidiu fazer uma mudança radical. Em seu canal do YouTube, Momoa compartilhou um vídeo em que aparece raspando completamente sua barba.

"Acho que 2012 foi a última vez em que eu fiz a barba", diz.

O ator afirmou que decidiu tirar sua marca registrada para chamar atenção para o meio ambiente. Durante o vídeo, ele discute os malefícios do uso do plástico, e promove a reciclagem.

Confira o vídeo completo: