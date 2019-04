Grey's Anatomy: 'Acidente' obriga Meredith e DeLuca a dar um passo no relacionamento

Este texto contém spoilers do episódio 22 da temporada 15!

Alguns relacionamentos da décima quinta temporada de “Grey's Anatomy” estão prestes a mudar e um deles será o de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Em um teaser de "Head Over High Heels", o episódio que vai ao ar esta noite nos Estados Unidos, podemos ver que os doutores serão forçados a dar um novo e delicado passo que consolida ainda mais seu relacionamento.

No vídeo, Meredith impede DeLuca de dormir em sua casa, mas ao sair ele se encontra com o olhar confuso da sua filha mais velha, Zola (Aniela Gumbs).

Isto iria acontecer em algum momento, mas com este "acidente" já não existe mais escapatória e Meredith terá que apresentar o novo namorado aos três filhos.

Em entrevista ao E! News, Gianniotti, justificou que seu personagem finalmente amadureceu e está pronto para ser uma figura paterna para os filhos de Meredith.

“Ele está definitivamente pronto para assumir isso. Isso é algo que nós estamos explorando um pouco nos próximos episódios. É um problema muito real. É uma mãe, isso não é qualquer coisa, por isso, se ele vai estar com ela, ele tem que ser capaz de fazer isso com grandeza e de uma maneira real. Eu acho que vai ser uma parte divertida que vai desbloquear uma nova camada do amor que Meredith sente por DeLuca, uma vez que ela veja o que ele é capaz de fazer”, respondeu.

Ansioso para ver este novo passo no relacionamento #Merluca?