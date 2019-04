Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo

Não vão faltar opções para o paulistano que ficar na cidade durante o feriado da Páscoa. Tem muita novidade chegando no cinema! Confira:

Amor Até as Cinzas (Drama)

China/2018, 137 min. – Dir. Jia Zhangke.

Com Zhao Tao. Uma jovem dançarina está apaixonada por Bin, mafioso local. Durante uma briga entre gangues rivais, ela dispara uma arma para protegê-lo e é presa por cinco anos. Após sua liberação, procura Bin novamente. 12 anos.

O Anjo (Drama)

Argentina/2018, 118 min. – Dir. Luiz Ortega. Com Lorenzo Ferro.

O filme conta a história de Carlos Robledo Puch, prisioneiro há mais de 46 anos na Argentina. 16 anos.

Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos (Drama)

Brasil-Portugal/2018, 114 min – Dir. João Salaviza, Renée Nader Messora. Com Henrique Ihjãc Krahô.

Ihjãc, jovem do povo Krahô, uma aldeia indígena do interior do Brasil, é surpreendido pela visita do espírito de seu falecido pai. Após a experiência, ele se sente obrigado a organizar uma festa de luto. Livre.

Cópias – De Volta a Vida (Suspense)

EUA-Reino Unido-China-Porto Rico/2019, 110 min – Dir. Jeffrey Nachmanoff. Com Keanu Reeves.

Após um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista fica obcecado com a ideia de trazê-los de volta. 14 anos.

O Gênio e o Louco (Drama)

EUA/2019, 125 min. – Dir. Farhad Safinia. Com Mel Gibson, Sean Penn.

A história real do Professor James Murray e do Doutor W. C. Minor, que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo: a criação do Dicionário Oxford. 14 anos.

Jesus de Nazaré – O Filho de Deus (Drama)

Espanha/2017, 120 min. – Dir. Rafa Lara. Com Julián Gil.

Pouco antes de cumprir seu destino, Jesus passa por um longo retiro de 40 dias pelo deserto da Judeia, atravessando diversos obstáculos. 14 anos.

A Maldição da Chorona (Terror)

EUA/2019, 93 min. – Dir. Michael Chaves. Com Linda Cardellini.

Em Los Angeles, uma assistente social começa a notar semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural de 'La Llorona', lenda sobre uma mulher que afogou os filhos. 14 anos.

Marcia Haydée – Uma Vida pela Dança (Documentário)

Brasil/2019, 90 min. – Dir. Daniela Kallman.

Inserida no universo da dança desde os três anos, Márcia Haydée migra para a Europa em busca de seu sonho e é descoberta por um importante coreógrafo. Livre.

O Mau Exemplo de Cameron Post (Drama)

EUA/2018, 91 min. – Dir. Desiree Akhavan. Com Chloë Grace Moretz.

Flagrada pelo namorado ao ter relações sexuais com a melhor amiga, Cameron Post é enviada pela tia para um centro religioso, que promete 'curar' jovens atraídos por pessoas do mesmo sexo. 14 anos.

Santos de Todos os Gols (Documentário)

Brasil/2019, 85 min. – Dir. Lina Chamie.

Com personalidades como Pelé, Robinho e Serginho Chulapa, o filme explora a sensação do gol através do time do Santos, reconhecido como recordista de gols na história do futebol. 10 anos.

O Último Lance (Drama)

Finlândia/2019, 95 min. – Dir. Klaus Härö. Com Heikki Nousiainen.

Quando o suposto ícone de um pintor russo acaba nas mãos de Olavi, negociante de arte, ele recebe a ajuda do neto para recuperar suas finanças. Livre.

Vidas Duplas (Comédia)

França/2018, 107 min. – Dir. Olivier Assayas. Com Guillaume Canet.

Um editor e um autor enfrentam a crise da meia idade, a revolução digital que abala o mercado editorial e dificuldades em seus respectivos relacionamentos amorosos. 14 anos.