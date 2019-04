Diretores de “Vingadores: Ultimato” pedem que fãs não revelem final da saga

Os diretores de “Vingadores: Ultimato” pediram nesta terça-feira que fãs não estraguem o filme revelando partes da história, após relatos de que algumas cenas teriam vazado na internet.

Em uma carta aberta publicada no Twitter com a hashtag #DontSpoilTheEndgame (Não Estraguem o Ultimato, em tradução livre), Joe e Anthony Russo disseram que eles e o vasto elenco do lançamento de super-herói da Marvel “trabalharam incansavelmente nos últimos três anos com a única intenção de entregar uma conclusão surpreendente e emocionalmente potente” para a saga.

“Quando vocês assistirem Ultimato nas próximas semanas, por favor não estraguem para os outros, da mesma maneira que vocês não gostariam que fosse feito com vocês”, acrescentaram.

“Vingadores: Ultimato”, da Walt Disney, marca a conclusão de uma história contada através de 22 filmes da Marvel. A trama tem sido envolta em sigilo, com nenhuma exibição prévia para jornalistas de entretenimento. A venda de ingressos antecipados para o filme superou no início deste mês a do lançamento de 2015 “Star Wars – O Despertar da Força”.

Alguns fãs disseram nesta terça-feira ter visto cenas curtas e granuladas no Reddit, YouTube e outras plataformas, mas as filmagens foram rapidamente removidas. A Reuters não viu as cenas vazadas e a Disney se recusou a comentar.

A hashtag #DontSpoilTheEnding foi uma das maiores tendências do Twitter nesta terça-feira. Alguns fãs que disseram ter visto as cenas vazadas afirmaram que isso apenas aumentou sua ansiedade para o filme.