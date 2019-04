Charlize Theron está muito sobrecarregada para amar

Charlize Theron não está à procura de amor no momento.

A estrela, de 43 anos de idade – que recentemente brincou que queria alguém para "seguir em frente" – admitiu que está ocupada demais para considerar um relacionamento agora e revelou que seu foco está atualmente em equilibrar sua carreira e sua vida como mãe.

Ela disse ao 'Extra': "Como todas as mães que trabalham, você passa por períodos em que está sobrecarregada e eu estou em um desses agora".

No entanto, a atriz de Hollywood insistiu que, apesar de se emocionar com seus filhos – Jackson, 7 e August, 3 – ela não chora por seus próprios problemas.

Ela acrescentou: "Eu não choro. Eu choro. Deixa eu reformular isso… eu choro por qualquer coisa relacionada aos meus filhos. Com certeza. Mas eu não choro por estar sobrecarregada… Há sempre luz no fim do túnel".

Rumores de que a beldade vencedora do Oscar estaria namorando Brad Pitt vieram à tona em janeiro, mas os relatos foram logo dissipados, e ela recentemente revelou que está "chocantemente" solteira.

"Eu estou solteira há 10 anos, não é um período longo. Alguém só precisa tomar coragem e seguir em frente. Estou chocantemente disponível".

Em 2018, Charlize explicou que não tinha "interesse" em encontrar um novo parceiro enquanto seus filhos eram pequenos, mas agora que sua filha está ficando mais velha, ela poderia mudar de ideia.

"Com meus dois filhos, nos dois primeiros anos, não tinha absolutamente nenhum interesse em namorar. Não foi nem uma luta – foi um caso em que a química do meu corpo e minha mente só queriam ir para o lugar onde estava 100 por cento satisfeita em ser mãe. E então… Bem, isso meio que muda. Minha pequena completará três anos em breve e estou começando a me sentir como: 'OK, não estou lidando com fraldas mais e você sabe de alguma coisa? Agora estou muito feliz"".