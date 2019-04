Redes sociais não perdoam churros 'inusitados' do MasterChef

Quem diria que uma sobremesa tão presente no nosso dia a dia representaria tamanho desafio para cozinheiros talentosos?

O Masterchef Para Tudo, que traz os bastidores e curiosidades do talent show, desta terça-feira, 16, mostrou alguns churros "inusitados" que os participantes apresentaram para os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

O assunto, claro, foi parar nas redes sociais.

Nunca achei que fosse tão difícil assim fazer churros #MasterChefParaTudo — marcela ✨ (@Marcela_Souza28) April 17, 2019

No final, com a correria do tempo apertado e com a pressão do programa, alguns churros pareciam qualquer coisa… menos churros.

AQUILO É CHURROS DESDE ONDE? SCR #MasterChefParaTudo — Morirme (@felipsevero) April 17, 2019

prova do churros com bolinhos de chuva, não pera kkk #MasterChefParaTudo — um unicórnio fofinho 🦄🌈 (@leoninasurtada_) April 17, 2019

Tinha uns com formatos bem estranhos.

"Parece o corno de um boi!" Kkkkkk berro! #MasterChefParaTudo — Lenah⚡🌹 (@HelenaMachadoh) April 17, 2019

Até a própria Ana Paula Padrão, que apresenta a atração, concorda.

amo churros! chur-ros!!! não essas coisas desmilinguidas aí… #MasterchefParaTudo — Ana Paula Padrão (@anapaulapadrao) April 17, 2019

Será que é tão difícil ficar bonitinho assim?

Pelo visto, sim, tanto que a prova causou a eliminação de um cozinheiro cujo nome internauta nenhum vai esquecer.

Vou ficar com saudade de ouvir o Fogaça gritando o CAAAARLOS#MasterChefParaTudo — Liz 🌸⚡ (@Carosellalove) April 17, 2019

O MasterChef Para Tudo também invandiu os bastidores do restaurante do Fogaça, mas parece que não foi a comida dele que chamou atenção das redes sociais.

MEU DEUS O FOGAÇA SEM CAMISA MAL ESTOU #MasterChefParaTudo — adriazinha (@escravadria) April 17, 2019

Se eu trabalhasse com o Fogaça

Primero grito

Eu#MasterChefParaTudo pic.twitter.com/TY2JBp8zo4 — Loh 🍁 (@lorraneloh1) April 17, 2019

Vencedor da terceira edição dos profissionais, Rafael participou de um bate papo com Ana Paula Padrão e lembrou seus melhores momentos no programa.

Épico esse "susto" da @PaolaCarosella no Rafael #MasterChefParaTudo — Solo Tu Carosella (@SoloTuCarosella) April 17, 2019

"Pra mim esse prato é NADA!"

"😲"

"NADA a falar! Parabéns! Tá incrivel!"

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ela é afrontosa, ela!#MasterChefParaTudo pic.twitter.com/XTJI4WNE8e — 🌈 Lᥱᥲᥒdro ⚡ #14DeAbrilDe2019 #DiaEpico (@C_F_shipper) April 17, 2019

De quebra, ele cozinhou uma pizza com a ajuda da apresentadora.