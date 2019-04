Qual seria o seu nome de bruxa? Netflix te dá uma forcinha para descobrir

Se você não se ligou ainda que as bruxinhas estão com tudo na ficção novamente, em que caverna você estava?

Leia mais:

Whindersson Nunes tranquiliza fãs após cirurgia e ganha flores de Luisa Sonza

Frasier, uma das mais premiadas comédias da TV, ganha indícios de reboot

Bem, pensando nessa fase em que Sabrinas ("O Mundo Sombrido de Sabrina") se misturam a Carmens ("Sempre Bruxa") e Melisandres ("Game of Thrones"), só para citar as que estão no ar/ são mais recentes, o perfil da Netflix no Instagram propôs um jogo para descobrir seu nome de bruxa.

Se você não curte nenhuma dessas, tem referências para todos os gostos e idades: de Harry Potter, a "Bela Adormecida", passando por "Chaves' e "Jovens Bruxas" e, claro, "A Feiticeira".

Veja abaixo qual é a sua bruxa interior. Assinado, Prudence do 71.