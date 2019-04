Netflix prevê menor crescimento com ameaça de competição de Apple e Disney

A Netflix divulgou nessa terça-feira, 16, os resultados financeiros do primeiro trimestre. Apesar de superar as expectativas do mercado para o período, a empresa disse que espera uma desaceleração no crescimento de usuários para os próximos três meses.

De acordo com o relatório, a Netflix prevê que terá 5 milhões de novos assinantes no período entre abril e junho, abaixo dos 5,48 milhões esperados pelos analistas.

"O que está deixando os investidores nervosos é que há sinais de desaceleração no crescimento de assinantes no segundo trimestre", disse Haris Anwar, analista da Investing.com. "Isso ficou mais evidente com a ameaça de competição da Disney e da Apple".

O serviço de streaming da Disney tem estreia marcada para 12 de novembro, enquanto o da Apple deve iniciar operações no segundo semestre.

A companhia, porém, refutou a projeção de que a entrada de novos rivais pode ter impacto em sua base de usuários. "Não prevemos que esses concorrentes afetarão nosso crescimento porque a transição para o entretenimento por demanda é muito grande e também por conta da natureza diferente de nosso conteúdo."

Resultados

No período entre janeiro e março, a Netflix superou as expectativas do mercado. A empresa ganhou globalmente 7,86 milhões de novos assinantes, contra 7,14 milhões esperados. Só nos EUA houve 1,74 milhão de novos assinantes ante o 1,57 milhão esperado pelos analistas.

No primeiro trimestre, o lucro foi de US$ 344,1 milhões, contra US$ 290,1 milhões no mesmo período do ano passado. A receita também cresceu: de US$ 3,7 bilhões para US$ 4,52 bilhões. O faturamento veio em linha com as expectativas.

A empresa anunciou ainda que o seu diretor de marketing, Kelly Bennett, se aposentará no fim deste ano. O diretor de conteúdo, Ted Sarandos, passará a acumular as duas funções.