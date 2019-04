Madonna divulga primeiro single de novo álbum, em parceria com Maluma; ouça

Provando que o reggaeton veio para ficar, a cantora Madonna se junta aos artistas que se renderam ao estilo. A rainha do pop divulgou, nesta quarta-feira (17), o primeiro single de seu novo álbum, "Medellín". A faixa foi composta em parceria com o colombiano Maluma, que também participa de uma segunda faixa.

Leia mais:

Whindersson Nunes tranquiliza fãs após cirurgia e ganha flores de Luisa Sonza

Detetive Stark! Sophie Turner conta que pretende se tornar policial após fim de Game of Thrones

"Madame X" ainda não tem previsão de lançamento, mas deve chegar sob muita expectativa. Desde 2015, quando lançou "Rebel Heart", Madonna não divulga nada novo. Desde então, a cantora se mudou para Portugal, adotou mais duas crianças e participou do clipe "God is a woman", de Ariana Grande. Além disso, também conta as participações do já citado Maluma, Anitta, Quavo e Swae Lee.

O DJ Diplo é um dos produtores do novo álbum. "Decidi chamar meu álbum de Madame X. Uma agente secreta viajando ao redor do mundo, trocando de identidade, lutando por liberdade, trazendo luz a lugares sombrios", explicou Madonna.

Ouça "Medellín":

Madonna também divulgou a tracklist de "Madame X".

Confira: