Lady Gaga, Emilia Clarke e BTS figuram na lista de pessoas mais influentes do mundo da Time

A Time divulgou nesta quarta-feira (17) sua tradicional lista com as 100 pessoas mais influentes do mundo de 2019. As cantoras Lady Gaga e Taylor Swift, as atrizes Brie Larson e Emilia Clarke e a boy band BTS são algumas das celebridades a figurarem no seleto grupo.

A edição impressa da revista contou com seis capas, estampadas pelo ator Dwayne Johnson – conhecido também como The Rock -, a atriz Sandra Oh (protagonista de "Killing Eve"), a cantora Taylor Swift, a apresentadora Gayle King, o jogador de futebol Mohamed Salah e a congressista Nancy Pelosi.

Para cada celebridade, uma outra personalidade escreveu um depoimento. Para a boy band BTS, a cantora Halsey destacou as conquistas do grupo coreano. "O BTS atingiu o topo. Nos últimos anos, o grupo de k-pop tomou de assalto a indústria fonográfica (…), ao mesmo tempo em que permanecem como embaixadores exemplares de sua cultura coreana", escreveu.

A atriz Emma Thompson, por outro lado, sintetizou a personalidade da Mãe dos Dragões de "Game of Thornes". "Meu primeiro encontro com Emilia [Clarke] me deixou com a impressão de ter bebido um copo de champanhe de alta qualidade rapidamente", lembrou. "Ela tem a coragem de um pequeno leão, a resistência de um pit pônei galês e a alma de um palhaço", disse.

Sobre Lady Gaga, a cantora Celine Dion reforçou o lado ativista da voz de "Shallow". "Seja com seu apoio contínuo à comunidade LGBTQ ou em sua campanha anti-bullying, a voz de Lady Gaga está sendo ouvida onde realmente conta", afirmou.

O cantor Shawn Mendes revelou se lado fã ao escrever sobre Taylor Swift na publicação: "Taylor faz o trabalho de criar música para milhões de pessoas parecerem fáceis. Ela é o mestre de colocar a quantidade perfeita de pensamento em não pensar demais, e é por isso que a música dela se conecta tão bem".

No site da Time é possível ver todos os depoimentos (em inglês).