Cardi B faz parceria mais do que ousada com o rapper Offset; assista o clipe de 'Clout'

O rapper Offset, do grupo de trap Migos, lançou nesta quarta-feira (17) uma canção em parceria com Cardi B em seu projeto solo.

"Clout", de base eletrônica simples, tem um clipe de estética amarela e preta, que ganha cenas bastante ousadas com a participação de Cardi. Com poses sensuais e até um lap dance, os dois rappers interagem em frente à câmera, honrando a letra da música: "Do anything for clout" (ou, fazer qualquer coisa por atenção").

Confira o clipe de Clout abaixo: