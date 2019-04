Beyoncé surpreende fãs e lança álbum ao vivo como parte de documentário da Netflix

yoncé lançou um novo álbum ao vivo como parte de seu documentário da Netflix, "Homecoming: A Film by Beyoncé".

O disco 'Homecoming: The Live Album' apresenta 40 faixas, muitas das quais foram gravadas no icônico show da cantora no Festival Coachella, em 2018.

Entre as extensas gravações ao vivo está o cover de 'Before I Let You Go', de Frankie Beverly and Maze, que irá fazer parte dos créditos finais do filme.

As canções 'Lose My Breath', 'Say My Name' e 'Soldier', que são composições da musa pop ainda como parte do grupo feminino 'Destiny's Child', também constam no lançamento.

Ao anunciar o documentário, que estreou nesta quarta-feira (17) na Netflix, o serviço de streaming declarou: "'Homecoming' mostra um olhar intimista da performance histórica de Beyoncé no Coachella de 2018, que homenageou as faculdades e universidades historicamente negras dos Estados Unidos. Recheado de entrevistas e filmagens detalhando os bastidores das ideias e de sua visão, o documentário refaz o caminho comovente do conceito criativo até o movimento cultural".

O trailer de 'Homecoming' mostrou a filha de sete anos da cantora, Blue Ivy – fruto de seu relacionamento com o rapper Jay-Z – imitando a coreografia de sua mãe.

Jay-Z – que também tem os gêmeos Rumi e Sir com Beyoncé – aparece desfrutando de momentos agradáveis ​​com sua esposa no longa.

A cantora de 'Crazy in Love' fez história no Coachella, tornando-se a primeira cantora negra a ser atração principal do festival mundialmente famoso.

Beyoncé incluiu a música 'Lift Every Voice and Sing', amplamente conhecida como o hino nacional negro, em seu álbum.