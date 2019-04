Beyoncé se derrete com participação de Blue Ivy em novo álbum: 'Você é como a mamãe'; ouça

Beyoncé não é Beyoncé se não lançar, na calada da noite, alguma novidade. Nesta quarta-feira (17), junto ao documentário "Homecoming – A Film By Beyoncé", disponível na Netflix, a diva lançou "Homecoming: The Live Album". Com isso, mais uma estreia: Blue Ivy, primogênita da cantora e Jay-Z, faz uma pontinha no disco e matou a mamãe de orgulho.

Blue, 7 anos, canta o poema "Lift Every Voice and Sing", de James Weldon Johnson. Escritos em 1900, os versos são considerados como o 'hino nacional negro'. "Bom trabalho, você canta tão bonito", disse a cantora.

Empolgada, a irmã mais velha dos gêmeos Sir e Rumi, de 1 ano e meio, pede: "Eu quero cantar de novo!".

"Você quer fazer de novo? Você é como a mamãe, não é?", respondeu a diva. "É muito bom", disse a menina.

O álbum tem mais de 40 faixas e é baseado na grandiosa apresentação de Queen B no Coachella de 2018.

Ouça Blue e a mamãe derretida: