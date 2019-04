Turma da Mônica ganha 'crossover' com Vingadores; confira

Na próxima semana, estreia um dos filmes mais aguardados deste ano: "Vingadores: Ultimato". E não é só você que está na expectativa: a Turma da Mônica também resolveu entrar na onda e se transformar nos personagens da Marvel.

O Twitter oficial da turminha do Bairro do Limoeiro fez um pôster com suas versões Turma da Mônica Toy. Nele, o Cebolinha é o Capitão América, a Mônica vira a Capitã Marvel, o Cascão veste o traje do Homem de Ferro e a Magali encarna a Viúva Negra.

Outros personagens também foram adaptados: Astronauta é o Thor e Chico Bento é o Gavião Arqueiro. Jotalhão e Milena também dão as caras.

Confira:

A estreia de "Vingadores: Ultimato" está agendada para o dia 25 de abril.