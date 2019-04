Star Wars: Diretor de episódio 8 e criadores de Game of Thrones vão comandar os próximos filmes

O diretor Rian Johnson, de "Star Wars: Os Últimos Jedi", e os roteiristas David Benioff e D.B. Weiss, de "Game of Thrones", serão os responsáveis pela próxima fase de filmes da saga "Star Wars". A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, também confirmou no sábado (13) uma pausa na série de longas após a estreia do episódio nove.

Esse hiato inclui também os spin-offs (cogitados) de Obi-Wan Kenobi e Boba Fett. Em entrevista a Entertainment Weekly, Kennedy tranquilizou os fãs, afirmando que essa é uma pausa nos lançamentos, uma vez que eles usarão esse tempo para planejar os próximos filmes. "Nós não estamos olhando só para o que os três filmes podem ser, ou conversando sobre trilogias. Estamos pensando na próxima década de histórias", disse.

"Assim que eles [Benioff e Weiss] terminarem Game of Thrones, vamos trabalhar em Star Wars. Eles estão trabalhando de forma bem próxima com Rian", revelou. A especulação era que Rian Johnson comandasse uma trilogia de filmes e Benioff e Weiss, outra.

A executiva também deu pistas de que os próximos filmes devem contar outras histórias. "Eu acho que essa é uma grande oportunidade de nós entrarmos em uma galáxia e uma linha do tempo um pouco diferente", afirmou.

"Star Wars: A Ascensão Skywalker" é o último longa da série principal, que conta com nove filmes. A direção volta para as mãos de J.J. Abrams, com roteiro de Lawrence Kasdan ("Star Wars: O Império Contra-Ataca"). A estreia está agendada para 19 de dezembro de 2019.

Assista ao trailer: