The Perfection: Novo suspense da Netflix ganha trailer agonizante e não apto para quem é sensível a insetos

Mais uma novidade da Netflix deixará fãs ansioso! Com estreia marcada para 24 de maio, o mais novo filme de suspense do streaming, “The Perfection” acaba de ganhar um trailer capaz de gerar angustia em qualquer um.

Estrelado por Allison Williams (Corra!) e Logan Browning (Cara Gente Branca), o longa ganhou roteiro de Eric C Charmelo (Sobrenatural) e promete contar a história de duas prodígios do violoncelo que competem por atenção, uma busca que vai até as últimas consequências e tomará um rumo sinistro.

Confira o trailer: