O Aprendiz: As pessoas vão te decepcionar, diz Julia Mendonça após demissão

Julia Mendonça não só foi a quinta demitida de O Aprendiz, mas também a terceira líder seguida a ser eliminada do reality show.

Ao Portal da Band, a influenciadora digital revelou ter gostado de sua performance à frente da equipe Hashtag, apesar de ter sido criticada pelos colegas na sala de reunião. "Eu soube ouvir todo mundo, tentei colocar as ideias de todos no projeto para fazer com que também se sentissem donos daquilo", falou.

A especialista em finanças acredita que Roberto Justus a demitiu por ela ter indicado Taty Ferreira para ir à sala de reunião no lugar de Alice Salazar, avaliada pelo apresentador como uma das piores integrantes da prova.

"Na hora você sente que não foi legal, tinham pessoas que realmente deveriam ter saído, que estavam atrapalhando o grupo. Por outro lado, eu entendo que, pela visão dele, um líder deveria identificar um elo mais fraco", relatou sobre o momento em que foi eliminada.

A outra pessoa do time que deveria ter ido embora para casa, na opinião de Julia, era Montalvão, também presente na sala de reunião. "Ele foi uma pessoa extremamente incisiva e cabeça-dura, às vezes até deixando as coisas um pouco chatas. Não prestava atenção, perguntava o que já tinha sido explicado para ele", revelou.

Segundo Julia, ela e Montalvão eram próximos antes de entrarem no programa e, após sua eliminação, ele nunca mais falou com ela. "As pessoas vão te decepcionar e às vezes quem vai fazer isso é a pessoa mais próxima de você", disse sobre os aprendizados que tirou do programa.

Apesar do desapontamento, a influenciadora contou que a experiência também lhe ensinou muitas coisas boas, como ter mais capacidade de negociação, aceitar novos desafios e ser mais calma. "Em casa, as pessoas comentam que estou mais carinhosa", brincou.

