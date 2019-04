O Aprendiz: 'Vocês são uma piada', detona Justus, causando comoção nas redes

Os internautas voltaram a se divertir com as broncas de Roberto Justus na sala de reunião de O Aprendiz na segunda-feira, dia 15. O apresentador não poupou nenhuma das duas equipes, Share e Hashtag, de seus comentários.

Após criarem, produzirem e montarem ações promocionais de marketing de guerrilha, os times foram fortemente criticados por Justus e os conselheiros, José Roberto Marques e Vivianne Brafmann, que fizeram questão de destacar que nenhum dos grupos fez um bom trabalho.

Kkkkk Justus eu escolhi te amar nesse programa #OAprendizNaBand — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 16, 2019

NÓS NÃO GOSTAMOS DE NENHUMA DAS DUAS #OAprendizNaBand pic.twitter.com/oAicU2ljDJ — Loki (@CattLoki) April 16, 2019

Os usuários das redes sociais se divertiram com as frases de impacto do apresentador.

“Então eu acho um trabalho de adolescente, de um bando de gente criador de conteúdo.” #OAprendizNaBand pic.twitter.com/OxQhdVINZG — Jéss!ca Siqueira. (@jesiqueirab) April 16, 2019

Os participantes ficaram sem graça com as observações de Justus, mas a audiência sempre adora.

HUAHUAHUHUAHUAHUAHUA eu amo as situadas do Justus no povinho sem noção #OAprendizNaBand — Keanu Reeves pega trem da CPTM (@AladdinSane80) April 16, 2019

SABIA que o Justus ía esculhambar, amo #OAprendizNaBand — Marina (não Mariana!) (@marinamcd) April 16, 2019

O Aprendiz é exibido toda segunda-feira, às 22h30, na tela da Band com reapresentações aos sábados, às 16h. O programa também é exibido pelo Canal Sony às sextas-feiras, às 20h25.