Nome de filho recém-nascido de Patrícia Abravanel é homenagem a Silvio Santos

Patrícia Abravanel deu à luz seu terceiro filho, fruto do seu casamento com o deputado federal Fábio Faria (PSD/RN), no domingo, dia 14, em São Paulo. O menino se chama Senor, em homenagem ao nome original do avô Silvio Santos.

"Meu filho amado, você chegou. Que o Senhor te abençoe e te guarde; que Ele te trate com bondade e misericórdia, que Deus olhe para você com amor e te dê paz todos os dias da sua vida", escreveu Patricia no Instagram.

LEIA TAMBÉM:

Carolina Dieckmann comemora os 20 anos do filho no Instagram

Game of Thrones: Kit Harington ficou preso pelos testículos ao filmar cena com dragão