MasterChef Para Tudo: Rui Morschel ensina a fazer churros perfeitos

A Band exibe nesta terça-feira 16, às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. A atração vai relembrar os melhores momentos da edição do último domingo, que teve uma incrível partida de futebol feminino e a eliminação de Carlos Augusto.

A receita da edição fica por conta do ex-participante Rui Morschel, do MasterChef Brasil 2018, que vai ensinar a preparar deliciosos churros para quem ficou só na vontade.

O programa também exibirá uma matéria especial com os momentos mais emocionantes do talent show culinário ao longo destes cinco anos, além de uma entrevista com Rafael Gomes, campeão da terceira temporada com cozinheiros profissionais.

Para completar, o chef e jurado Henrique Fogaça abre seu restaurante e mostrará a rotina de trabalho do Sal Gastronomia. Ele também é responsável pelos estabelecimentos Jamile, Cão Veio, Sal Grosso e Admiral's Palace.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos.