Ex-jogadora de futebol Alline Calandrini fala como participar da prova do kebab no MasterChef

Atual apresentadora da Corinthians TV, a ex-jogadora de futebol feminino Alline Calandrini teve a oportunidade de experimentar os kebabs preparados pelos times azul e amarelo na maior prova em equipes da história do MasterChef Brasil.

Leia mais:

O Aprendiz: ‘Vocês são uma piada’, detona Justus, causando comoção nas redes

CW revela visual do vilão da 5ª temporada de ‘The Flash’; confira

Em entrevista ao Portal da Band, a também comentarista revelou que é fã do talent show culinário. "Eu assisto ao MasterChef há muito tempo e eu sempre falava que devia ser muito legal ser jurada em uma prova em equipe", disse Alline.

"Lembro de uma vez que foi uma prova em um ringue de luta, com vários atletas. De repente, eu recebi o convite, que foi estendido ao Corinthians, né? Como eu faço parte da Comunicação do time, acabaram me chamando para participar. Eu fiquei: 'Mentira que vou realizar o sonho!"", continuou.

A ex-jogadora de futebol da Seleção Brasileira afirmou que votou na equipe amarela após comer o kebab com homus, salada e molho de coalhada. "Os dois lanches estavam muito gostosos, só que eu achei o [lanche] da equipe amarela mais gostoso. A expectativa estava lá em cima e os dois estavam deliciosos. Só não comi tudo porque não cabe na minha barriga", contou aos risos.

"Foi um dia muito legal, muito bem organizado. Sem dúvida alguma, foi um dia para guardar na memória", completou a atleta que participou da primeira edição do reality show Exathlon Brasil, exibida pela Band.