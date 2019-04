Mama K’s Team 4: Netflix terá sua primeira série africana de animação

A Netflix dará mais um passo para a diversidade e trará para o seu catálogo a animação “Mama K’s Team 4”, a primeira série vinda diretamente da África para a plataforma.

Na trama, quatro adolescentes africanas que vivem uma versão futurista de Lusaka (Zâmbia) são recrutadas por um agente secreto aposentado para salvar o mundo.

A série foi projetada pelo artista camaronês Malcolm Wope e criada pelo escritora Malenga Mulendema, que foi uma das oito vencedoras do Triggerfish História Lab 2015, um projeto para recrutar jovens talentos da África.

