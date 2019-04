Kit Harington 'caiu em prantos' com fim de gravações de 'Game of Thrones'

Kit Harington "caiu em prantos" quando as gravações de 'Game of Thrones' terminaram.

O astro, de 32 anos – que interpreta Jon Snow na série dramática da HBO – admitiu que foi emocionante quando se despediu do famoso personagem.

Ele disse: "Meu último dia de filmagem, eu me senti bem… Eu me senti bem… Me senti bem… então fui fazer minhas últimas cenas e comecei a hiperventilar um pouco. Então eles disseram 'Acabou!' e eu apenas caí em prantos. Foi essa investida de alívio e pesar por não ser capaz de fazer isso de novo. Não era muito sobre Jon. Era sobre não estar neste mundo, não cheirar esses cheiros, lutar aquelas lutas, estar com estas pessoas – o pacote inteiro".

E Kit sentiu como se estivesse sendo "esfolado" quando tirou seu figurino pela última vez.

Ele acrescentou à revista 'Esquire': "Mas o mais estranho foi quando saímos do set e eles começaram a tirar o traje e parecia que estava sendo esfolado. Parecia que eles estavam, sem a menor cerimônia, pela última vez, arrancando esse personagem".

Kit já havia revelado anteriormente que a temporada final de 'Game of Thrones' será sensacional.

Ele compartilhou: "Foi exaustivo. Foram nove meses… normalmente nós filmamos seis meses para 10 episódios, e filmamos nove meses para seis episódios. Mas esses seis episódios eu acho que vão mudar a maneira como você vê a TV. Eles vão ser sensacionais, eles são enormes. Fizemos tudo… a única coisa que sinto agora é que colocamos tudo o que podíamos nisso. Então estamos orgulhosos disso agora".