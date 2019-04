Justin Bieber está sendo processado por fotógrafo

Justin Bieber está sendo processado por um fotógrafo que ele acidentalmente atropelou.

O cantor do sucesso 'Love Yourself' estava saindo de uma igreja de Beverly Hills, em julho de 2017, quando derrubou William Wilson com sua pick-up Dodge Ram 2500.

E o paparazzo agora tomou medidas legais contra o astro, de 25 anos, alegando que Justin foi negligente quando ele saiu para a rua.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo 'TMZ', William está buscando indenização não especificada por ficar com "incapacidade permanente, danos emocionais e danos gerais", embora ele não tenha detalhado quais foram seus ferimentos.

Após o acidente, Justin – que é casado com a modelo Hailey Bieber – imediatamente parou e tentou ajudar o homem.

Justin ficou no local até a polícia chegar para prestar depoimento, mas os policiais decidiram não prosseguir com as acusações criminais, pois decidiram que tinha sido um acidente, parcialmente causado por flashes de câmeras temporariamente cegando o cantor enquanto ele dirigia.

A polícia também achou que William não deveria estar na rua.

Depois do acidente, o fotógrafo – que inicialmente foi nomeado como Maurice Lamont, mas identificado como William em documentos legais – compartilhou uma foto de sua cama de hospital, na qual ele insistiu que não culpava o cantor pelo que havia acontecido.

Ele disse: "Hora antes do meu aniversário, fui atropelado por Justin Bieber. Isso não é uma coisa? Ele é um bom garoto. Acho que o carro era um pouco grande demais para ele, porque não há como ele ver pela frente. Mas como eu disse, ele saiu, ele foi compassivo, ele é um bom garoto, acidentes acontecem. Espero que tudo dê certo aqui. Me preparando para ir para os X-rays agora".