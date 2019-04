Grey's Anatomy: O 'casal surpresa' que promete durar além da 15ª temporada

Este texto contém spoilers da 15ª temporada!

Após um episódio emocionante e que marca um novo recomeço, um dos casais mais inesperados da 15ª temporada começa a seguir um caminho que só pode indicar uma coisa: um romance que irá durar ainda muitos episódios.

Estamos falando de Link (Chris Carmack) e Amelia (Caterina Scorsone), uma surpresa que vem ganhando forma na 15ª temporada de “Grey's Anatomy”.

Pensando nisso, o portal Pop Sugar reuniu três razões que indicam que este casal não veio para movimentar apenas um final de temporada. Confira:

1. Ambos foram “deixados no passado”

Reprodução / ABC

Meredith (Ellen Pompeo) preferiu DeLuca (Giacomo Gianniotti) ao invés de Link, enquanto Owen (Kevin McKidd) deixou Amelia de lado e se manteve preso a Teddy (Kim Raver). Desta forma, ambos terminaram em segundo lugar e nada mais justo do que eles consigam encontrar a felicidade, juntos!

2. A dificuldade pode os unir

Reprodução / ABC

Os dois doutores tiveram um passado difícil. Link sofreu de câncer infantil e Amelia também luta desde a infância com diversos problemas. Portanto, é mais fácil que eles entendam as dificuldades um do outro.

3. Além de “cúmplice”, ele a defende

Reprodução / ABC

O que ele fez por ela demonstrou consideração e muito mais! No episódio especial “Good Shepherd”, centrado em Amelia, Link foi “cúmplice” de uma grande mentira para ajudá-la e aceitou se passar por seu marido.

Além disso, quando a mentira foi descoberta, ele tentou defendê-la e, mesmo nada saindo como o esperado, ambos acabaram se entendendo, se desculpando e dando um passo para uma relação mais íntima.

E aí, preparado para amar mais um casal da série?