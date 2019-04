Game of Thrones: Kit Harington ficou preso pelos testículos ao filmar cena com dragão

Na segunda-feira (15), a HBO publicou um vídeo em seu canal oficial do YouTube com momentos dos bastidores das filmagens de Game of Thrones. Nele, os atores principais também contaram alguns detalhes sobre cada cena – alguns, até íntimos demais.

O ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow, comentou uma cena bastante marcante do episódio. Atenção! Se você ainda náo viu o episódio, a descrição a seguir pode conter spoilers.

Na cena em questão, Snow e a personagem Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, montam no dragão Rhaegal, e saem voando pelos céus. Nos bastidores, a produção usou uma espécie de touro mecânico para simular o corpo do dragão, e os dois atores montaram em suas costas.

No entanto, o movimento da máquina acabou gerando um imprevisto para Harington.

"Houve um momento em que o Jon quase caiu. O dragão faz um giro violento, e, assim… meu testículo direito ficou preso, e eu não tive tempo de dizer, 'pare"", conta, com bom humor. "Eu fiquei balançando lá".

O ator também contou o que pensou naquele momento embaraçoso: "Na minha cabeça, pensei, 'é assim que termina, nessa máquina, me rodando pelos testículos, literalmente'. Desculpe, provavelmente foi informação demais", ri.

Confira o vídeo completo com os bastidores do primeiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones: