Faz Gostoso, parceria de Madonna e Anitta, é confirmada

Foi liberada pelo iTunes americano a tracklist completa do próximo álbum de Madonna, Madame X, e entre as faixas está a tão especulada colaboração da Rainha do Pop com Anitta.

Intitulada Faz Gostoso, a parceria com a brasileira é uma regravação de uma canção portuguesa, já gravada pela cantora Blaya em 2018.

O novo disco de Madonna também contará com participações do colombiano Maluma em duas músicas – incluindo o primeiro single Medellín, que será lançado nesta quarta-feira, dia 17 – do rapper Quavo e do cantor Swae Lee.

A data de lançamento de Madame X ainda não foi divulgada. A capa do álbum também foi divulgada no iTunes.

Confira a tracklist completa:

1. Medellín (participação: Maluma)

2. Dark Ballet

3. God Control

4. Future (participação: Quavo)

5. Batuka

6. Killers Who Are Partying

7. Crave (participação: Swae Lee)

8. Crazy

9. Come Alive

10. Extreme Occident

11. Faz Gostoso (participação: Anitta)

12. Bitch I'm Loca (participação: Maluma)

13. I Don't Search I Find

14. Looking for Mercy

15. I Rise