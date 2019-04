'Gaúchos pelo Mundo' estreia nova temporada nesta terça

A série “Gaúchos pelo Mundo” ganha sua terceira temporada a partir desta terça-feira (16) no “Band Cidade”, que vai ao ar às 18h50. Os novos episódios serão exibidos sempre às terças, mostrando um pouco da rotina dos gaúchos que estão fora do país.

As histórias, com um minuto de duração, giram em torno de temas tão diversos quanto gastronomia, arquitetura, comportamento, arte ou cultura. A direção é de Pedro Weber, que orienta o entrevistado a distância.

O primeiro programa desta temporada será em Denver, no oeste americano, com destaque para o transporte público gratuito. Outros programas da temporada serão em Vilnius, capital da Lituânia, e na Cidade do Cabo, na África do Sul.