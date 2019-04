Carolina Dieckmann comemora os 20 anos do filho no Instagram

View this post on Instagram

filho, hoje vc faz vinte; a idade q eu tinha quando tive você. ah, você. nasci com você, filho. nasci mãe. e essa é a coisa mais bonita, profunda e definitiva da minha vida. você veio pra me mostrar logo cedo que a vida só faz vida com amor. eu te amo com toda a força da minha vida e com toda a potência do meu coração. sou seu ninho, filho. e fico aqui, olhando você voar, vibrando com as suas voltas, agradecendo toda vez q você pousa. cada vez mais confiante, coerente, maduro, autêntico, seguro e lindo, muito lindo. ainda mais por dentro. ah, davi. feliz esse ano, feliz todos os anos, você merece cada pedaço de benção e sorte. voa, filho. tô aqui.