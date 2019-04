Álbum 'Map of the Soul: Persona' do grupo BTS deve chegar ao primeiro lugar no ranking Billboard 200

O álbum 'Map of the Soul: Persona', lançado na ultima sexta-feira (12), deve trazer novos recordes para o grupo sul-coreano BTS.

Os analistas sugerem que o trabalho pode render entre 200 mil e 225 mil unidades de álbuns equivalentes nos EUA na semana que termina em 18 de abril.

Pelos dados, se o álbum for o número 1 (como está sendo previsto), será o terceiro trabalho do grupo a ocupar o primeiro lugar do ranking.

O gráfico classifica os álbuns mais populares da semana com base no consumo multi-métrico, de acordo com o portal Billboard.

Reprodução

O top 10 da tabela Billboard 200 de 27 de abril (onde o ‘Map of the Soul’ poderia estrear no como 1°) está programado para ser revelado no domingo (21).

