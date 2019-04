Após desabafo, Whindersson Nunes dá novo susto nos fãs com post feito no hospital

Logo depois de um desabafo em que relatava 'não sentir tanta vontade de viver', a última coisa que os fãs de Whindersson Nunes esperavam era que ele aparecesse no hospital. Daí o susto que muita gente levou ao ver o Instagram Stories em que o humorista e YouTuber aparecia de avental hospitalar, ao lado da mãe.

Em seu feed, porém, Whindersson tranquilizou os fãs: como legenda para uma foto em que aparece sorrindo e com o traseiro à mostra – culpa do traje típico hospitalar – ele disse que ia passar por uma cirurgia.

"Vou operar o tóba daqui 25 minutos. Estou falando sério. Tava sentindo uma dor na beirada do forébis, fui no médico ele disse que tinha que operar urgente! Mas era só o que me faltava Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é!", escreveu.

Ele também falou sobre o relato compartilhado no Twitter. "Trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo tô de volta cheio de história pra contar!", disse ele.

Whindersson se afastou das redes desde a semana passada e também cancelou suas apresentações até agosto.