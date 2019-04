Caio Castro e Malvino Salvador farão par romântico em nova novela

Conhecidos por seus papéis de galãs nas novelas da Globo, os atores Caio Castro e Malvino Salvador serão um casal na próxima novela das 21h, "A Dona do Pedaço". O folhetim, de Walcyr Carrasco ("O Outro Lado do Paraíso"), está programado para estrear no próximo mês.

Leia mais:

Documentário ‘Cine Marrocos’ vence o festival ‘É Tudo Verdade’

Em ‘Transe’, Esdras Nogueira recria álbum de Caetano Veloso

Em "A Dona do Pedaço", Castro será Rock, um boxeador que namora Fabiana (Nathalia Dill). Ele conhece Agno (Salvador), um empresário bem-sucedido, casado com Lyris (Deborah Evelyn) e pai de Cássia (Mel Maia). Com o tempo, Rock e Agno se apaixonam e passam a viver um romance em segredo.

Para o papel, Caio Castro teve aulas de boxe com Arnold Chon Wild no Wild Card Boxing Club, em Los Angeles.

A estreia de "A Dona do Pedaço" está agendada para o dia 20 de maio, logo após o fim de "O Sétimo Guardião".