Whindersson Nunes choca seguidores ao falar sobre depressão: 'Não sinto tanta vontade de viver'

O ator e humorista Whindersson Nunes publicou, na sexta-feira (12), uma série de tweets onde desabafa sobre seus sentimentos em relação à fama e sua depressão.

Eu queria conversar com meus fãs das antigas, com as pessoas que por algum motivo gostam de mim sobre o que está acontecendo comigo, eu tive que tomar muita coragem pra vir aqui — Whindersson (@whindersson) April 12, 2019

Nunes inicia abrindo uma conversa com seus "fãs das antigas", em que pretendia contar o que está acontecendo com ele. Ele afirma que isso tomou "muita coragem".

Ele afirmou já ter sofrido de sintomas semelhantes, e disse que não deseja "voltar para lá". "É gelado e sem cor, e eu amo sorrir", disse.

Eu sinto um angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim — Whindersson (@whindersson) April 12, 2019

Whindersson também conta que, para ele, o palco é um dos lugares onde a sensação é aliviada. "Quando eu subo no palco eu me sinto em um lugar bom, é luz, é felicidade", diz. "Meu show é a minha arte, é como um quadro pra um pintor, uma música pra uma cantora, algo que eu fiz e deu certo".

Ele, que ganhou fama nacional através de seus vídeos de humor no YouTube, também diz ser atormentado pelo lado ruim da fama. "Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado".

O comediante pede desculpas aos fãs pelas postagens, mas afirma que precisava desabafar. Apesar de revelar que "não sente tanta vontade de viver", ele foi enfático ao declarar que nunca pensou em tirar sua vida.

Por favor me perdoe por falar isso, por favor, eu amo vocês demais, demais mesmo, fodase o dinheiro, os números, mas eu não sinto tanta vontade de viver, me desculpe, eu precisava falar pra alguém a não ser a minha esposa que é incrível — Whindersson (@whindersson) April 12, 2019

Whindersson agradeceu também sua esposa, a cantora Luísa Sonza, sua família e amigos pelo suporte recebido, porém conta que os sentimentos negativos não têm passado.

O desabafo se encerra com um "Amo vocês". Desde então, o youtuber não se manifestou mais em sua conta.

Os seguidores do comediante demonstraram apoio nas respostas ao tweet. Luísa Sonza também respondeu publicamente.

"Tenham mais empatia pelo próximo, você nunca sabe o que ele pode estar passando", diz a cantora de "Boa Menina". "Aqui desse outro lado existem pessoas iguais a vcs, que erram, acertam, choram, sofrem, não parece, mas é difícil pra todo mundo. Fama e dinheiro nunca foi e nunca vai ser sinônimo de felicidade."

Tenham mais empatia pelo próximo, você nunca sabe o que ele pode estar passando. Mesmo se discordar, discorde com amor, compreensão, carinho. Amor resolve tudo. — Pior Que Possa Imaginar (@luisasonza) April 12, 2019

Por último, ela direcionou uma mensagem ao marido, dizendo: "Eu tô aqui por você pra tudo, meu amor. Você é tudo pra mim, minha vida".