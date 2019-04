Seth Rogen e Charlize Theron formam um ‘Casal Improvável’ em novo filme de comédia

A Paris Filmes divulgou o novo trailer da comédia "Casal Improvável", que estreia no Brasil em 9 de maio.

O filme conta a história de Fred Flarsky (Seth Rogen), um jornalista político desempregado e auto-destrutivo. Ao aceitar um emprego como escritor de discursos para o Departamento de Estado dos EUA, ele acaba se reencontrando com Charlotte Field (Charlize Theron). Os dois não têm nada em comum, exceto que ela era sua babá e foi sua primeira paixão.

Agora ela é Secretária de Estado e uma das mulheres mais influentes do mundo. A dupla se conectando novamente, o que pode trazer consequências para as pretensões presidenciais de Charlotte.

O elenco ainda conta com Alexander Skarsgard ("Mudo"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), O’Shea Jackson Jr. ("Den of Thieves") e Andy Serkis ("Pantera Negra").

Confira o trailer: