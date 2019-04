Separados, Khloé Kardashian e Tristan Thompson se reúnem para aniversário da filha

Khloé Kardashian e Tristan Thompson se reuniram para a festa de aniversário de sua filha.

Apesar da separação turbulenta, Khloé e Tristan mantiveram a compostura e foram civilizados na celebração do primeiro aninho da pequena True.

A estrela do programa americano 'Keeping Up With the Kardashians' optou por tornar a situação desagradável o mais natural possível para o grande dia de sua filha, embora o casal tenha se separado por conta de um escândalo de traição envolvendo Tristan e a socialite Jordyn Woods, que era amiga de Khloé.

O jogador da NBA participou da festança e apareceu em alguns vídeos no Instagram de sua ex.

O atleta – que é considerado um paizão apesar dos pesares – também compartilhou um clipe ao lado de True, dizendo que ama muito a sua "princesa".

A celebração extravagante contou com pôneis vestidos de unicórnios, barraca de picolés orgânicos, rosquinhas decoradas e biscoitos artesanais.

No entanto, todos os presentes comprados para True foram doados ao Hospital Infantil de Los Angeles.

Desde a separação, Khloé tem voltado toda a sua atenção à herdeira.

Um informante afirmou que a musa ainda "precisa de um tempo" para reconstruir sua autoconfiança.

"Ela só precisa de tempo para se reerguer. Qualquer pessoa precisaria diante de uma situação como essa. Vai demorar até ela estar pronta para namorar novamente. Tristan e ela não foram feitos um para o outro. Depois que True nasceu, Khloé esperava que eles eventualmente se casassem e tivessem mais filhos, como Kim e Kanye. Ela percebeu rapidamente que ele não estava preparado para assumir esse papel", explicou a fonte.