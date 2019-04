O Aprendiz: Marketing de guerrilha é a próxima tarefa

A Band exibe nesta segunda-feira, 15, o quinto episódio de O Aprendiz sob o comando de Roberto Justus. Antes, às 22h, a emissora leva ao ar o programa O Aprendiz – Bastidores.

As equipes Share e Hashtag recebem a descrição da tarefa no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e se entusiasmam muito com o teor da prova. O desafio é criar, produzir e realizar uma ação promocional de marketing de guerrilha para o programa.

O time vencedor terá uma recompensa única: ir a um estúdio para compor e gravar uma música com o cantor Seu Jorge. Já a equipe perdedora encontrará Roberto Justus na sala de reunião para mais uma demissão.

O Aprendiz é exibido toda segunda-feira, às 22h30, na tela da Band, com reapresentações aos sábados às 16h. O programa também é exibido pelo Canal Sony às sextas-feiras, às 20h25.