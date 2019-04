Com Meryl Streep, 2ª temporada de 'Big Little Lies' ganha primeiro trailer; assista

Com o final "Game of Thrones", outra grande produção da HBO ganha espaço: "Big Little Lies". Prevista para voltar no dia 9 de junho, a segunda temporada ganha o reforço da veterana Meryl Streep. A emissora divulgou o primeiro trailer neste domingo (14).

Leia mais:

Em ‘Luzes de Niterói’, quadrinista revive cidade natal a partir de memórias do pai

Seth Rogen e Charlize Theron formam um ‘Casal Improvável’ em novo filme de comédia

Serão sete episódios de muito suspense e conflitos. Na série, Streep é Mary Louise Wright, sogra de Celeste (Nicole Kidman). Ela está empenhada em descobrir o segredo por trás da morte de seu filho, interpretado por Alexander Skarsgard na primeira temporada.

Além de Streep e Kidman, também estão no elenco Reese Witherspoon ("Livre"), Shailene Woodley ("Divergente"), Laura Dern ("Star Wars: Os Últimos Jedi") e Zoë Kravitz ("Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald").

Assista ao trailer: