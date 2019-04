Bye bye: Internet abusa do inglês para se despedir de Carlos no MasterChef

O analista de TI Carlos Augusto não acertou na massa de churros e acabou sendo eliminado do MasterChef Brasil neste domingo, 14. Por morar nos Estados Unidos há muito tempo, o participante misturava palavras em inglês com português.

Essa foi a maneira que os internautas encontraram para se despedir do cozinheiro amador. No Twitter, fãs do talent show abusaram do ‘bye bye’ na hora do adeus.

#MasterChefBR

Cheguei pra dar tchau..

Aliás, good bye

CARLÔS pic.twitter.com/t2W3sX1Tlg — Gilvania Luisa (@Gilvanialuisa) April 15, 2019

Carlos falou tanto inglês que agora é byeeee byeeee #MasterChefBR — Sara Souza (@comentweetei) April 15, 2019

Bye bye Carlos, agora vai fazer merchandising pra uma escola de idiomas.#MasterChefBR — Tiago Alexandre Viei (@TavDinis) April 15, 2019

Carlos ‘quit’ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK vem assistir #masterchefBR aqui fora Sr. Poliglota — Luan Carlos (@TioLouan) April 15, 2019

Carlos fica speaking english toda hora, já pode leave now, thanks #MasterChefBR pic.twitter.com/wyE5oGkKtm — Andreza Corrêa (@_DreeCorrea) April 15, 2019

Carlos você foi tombado, a gente veio have fun#MasterChefBR pic.twitter.com/UNxvJK4TnZ — Junior (@Eaicomeu2019) April 15, 2019

Teve gente que pensou nos editores do MasterChef Brasil, responsáveis por colocar as legendas na edição do programa:

Os editores do #MasterChefBR depois do Carlos sair e não ter mais que ficar colocando legenda bilíngue pic.twitter.com/Go3U9PhnTc — Gabriely (@telesg4by) April 15, 2019